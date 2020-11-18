Сбербанк открыл АФК «Система» кредитную линию на 10 млрд рублей: процентная ставка привязана к показателям устойчивого развития

Сбербанк и АФК «Система» подписали соглашение об открытии компании рамочной кредитной линии в размере 10 млрд рублей с возможностью привязать процентную ставку по каждому кредиту к динамике показателей устойчивого развития (Sustainability Improvement Loan). Полученные средства будут использованы для общих корпоративных нужд.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«ESG — Environmental, Social and Governance — общемировой тренд развития эффективного и устойчивого бизнеса. Сложно переоценить его важность для инвесторов, клиентов и страны в целом. Задача Сбера — занять лидирующие позиции в этом направлении. Поэтому кредитная сделка с нашим партнёром, многопрофильным холдингом АФК ʺСистемаʺ, исключительно важна как прецедент в развитии рыночных продуктов, позволяющих капитализировать принципы ответственного развития бизнеса в различных направлениях. Мы нацелены и дальше развивать ESG-кредитование наших клиентов, активно внедряющих подходы устойчивого развития».

Заключая данное соглашение, АФК «Система» намеревается утвердить Экологическую политику и интегрировать принципы ответственного инвестирования в инвестиционный процесс и бизнес-модель. Устойчивое развитие как неотъемлемый элемент стратегии АФК «Система» будет закреплено в качестве одного из ключевых ориентиров для принятия инвестиционных решений и управления активами.

Владимир Травков, вице-президент по финансам АФК «Система»:

«Новое соглашение со Сбербанком подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого развития и готовность способствовать продвижению ESG-повестки в России. Это первая кредитная ESG-сделка между российской компанией и российским банком, и мы рады задать новый стандарт для ответственных инвестиций в экономику страны».

АФК «Система» запустила в 2019 году комплексный пересмотр подходов к управлению устойчивым развитием и ответственным инвестированием. Совет директоров корпорации одобрил план действий по ESG для повышения устойчивости инвестиционного портфеля, основываясь на показателях корпоративного управления, социальной и экологической ответственности. В 2020 году была утверждена новая редакция Кодекса корпоративного управления АФК «Система», разработанная в соответствии с лучшими международными ESG практиками. В этом же году АФК «Система» приняла свою первую Политику в области устойчивого развития, определяющая руководящие принципы деятельности Группы АФК «Система» в сфере корпоративной ответственности.

Отражением начатой ESG-трансформации стало улучшение позиций АФК «Система» в соответствующих индексах и рейтингах. С 2016 года корпорация входит в число лидеров индексов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в области устойчивого развития, а с 2019 года ценные бумаги корпорации включены в базу расчёта ESG-индексов МосБиржи — РСПП. АФК «Система» также подтвердила статус участника индекса FTSE4Good, улучшила рейтинг MSCI ESG до уровня «BB» и позиции в ряде других рейтингов.