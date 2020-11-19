«Время подарков» начинается в Банке «Приморье»

Банк «Приморье» представляет предновогоднюю акцию «Время подарков», в рамках которой обновлены условия программ лояльности сразу двух дебетовых карт — «Развлечений» и «
— Проанализировав расходы наших клиентов, мы сделали более выгодными условия по
Отметим, что улучшенные условия действуют для новых карт, выпущенных с 15 ноября 2020 года. Для карт, выпущенных ранее, актуальными остаются прежние условия программ лояльности.
Продолжают действовать программы лояльности и по другим розничным картам Банка «Приморье»:
«Cash-backна продукты» — для тех, кто в основном оплачивает картой покупку продовольственных товаров ( cash-back3% на покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах);
- «Автокарта» — подойдет тем клиентам, для которых траты на автомобиль — постоянная и стабильная статья расходов (
cash-backдо 5% на АЗС, платные парковки, автомойки);
- «Карта путешествий» — для активно путешествующих клиентов. Важное отличие от других пакетов: начисляются мили, а на
cash-back, причем за покупки в любой стране; также в любой стране доступны 2 бесплатные операции снятия наличных без комиссии в чужих банкоматах.
Подать заявку на выпуск карты можно онлайн — через сайт или мобильное приложение «Банк Приморье», а также в любом офисе Банка «Приморье» или по телефону Контакт центра 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный). Карты выпускаются бесплатно в категории GOLD в платежных системах Visa или Мир Maestro. При общей сумме покупок от 30 тысяч рублей в месяц карта обслуживается бесплатно, при меньшей — стоимость обслуживания составит 99 рублей в месяц.
Подробную информацию о картах Банка «Приморье» смотрите на сайте, уточняйте у специалистов офисов, либо в