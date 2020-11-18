ВТБ Капитал стал торговым членом AIX

Ведущий международный инвестиционный банк в России ВТБ Капитал получил доступ к участию в торгах на Astana International Exchange (AIX). Это открывает дополнительные возможности операций на AIX для международных и российских инвесторов.
Айдар Калиев, руководитель операций в Центральной Азии, старший вице-президент ВТБ, сказал:
«ВТБ присутствует в Казахстане уже 11 лет, в течение которых мы стали одним из основных российских банков на рынке и осуществили значительное количество сделок привлечения капитала на международных рынках для ведущих частных и государственных компаний страны. Стратегия облегчения доступа к казахстанскому локальному фондовому рынку для инвестиций привлекает всё больше местных и международных игроков. Членство ВТБ Капитал в AIX позволит расширить пул инвесторов, которые заинтересованы в прямом доступе к уже торгующимся на AIX финансовым инструментам и новым выпускам ценных бумаг казахстанских эмитентов, что будет способствовать дальнейшему развитию фондового рынка и повышению инвестиционной привлекательности экономики».
Председатель правления AIX Тим Беннетт отметил:
«ВТБ Капитал является одним из крупнейших инвестиционных банков России, который сотрудничает не только с российскими, но и мировыми рынками. Мы рады, что благодаря доступу клиентов ВТБ Капитал к продуктам AIX мы сможем привлекать больше международных инвестиций и способствовать повышению ликвидности рынка».
На протяжении 12 лет ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг, включая проведение торговых операций, организацию выпуска долговых и долевых ценных бумаг, финансовое консультирование по сделкам на рынках капитала и в области слияний и поглощений, прямые инвестиции, управление активами, конверсионные операции, хеджирование валютных и процентных рисков, предоставление услуг на товарно-сырьевых рынках. Помимо офиса в Москве, группа ВТБ представлена в Лондоне, Вене, Франкфурте, Цуге, Софии, Гонконге, Сингапуре, Шанхае, что открывает прямой доступ к международным рынкам капитала. В Казахстане Группа ВТБ представлена Банком ВТБ (Казахстан).
Справка
AIX образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа работает в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского общего права, обеспечивая таким образом надежные условия для инвестирования. Миссия AIX заключается в развитии активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет предоставления понятных и выгодных условий для привлечения финансирования частным и государственным бизнесом. AIX развивает специальные сегменты для горнорудных компаний, а также инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояс и Путь». Подробнее: www.aix.kz
МФЦА. Международный финансовый центр «Астана» создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ». 2 июля 2020 года в рамках заседания Совета по управлению МФЦА принята Стратегия развития Центра до 2025 года. В соответствии с ней видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего международного финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу. Миссией МФЦА является содействие устойчивому долгосрочному развитию региона. Как отметил Глава государства К.Токаев, «МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона». Стратегические направления устойчивого развития МФЦА включают развитие экономики замкнутого цикла, финансовых технологий и «цифрового финансового центра». www.aifc.kz
АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 960 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 320 млрд долларов США.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.
ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Thomson Reuters и Mergermarket c 2009 года. Аналитическая команда ВТБ Капитал в 2018 году стала лучшей в России по версии Institutional Investor и Extel Survey.