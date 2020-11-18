ВТБ Капитал стал торговым членом AIX

Ведущий международный инвестиционный банк в России ВТБ Капитал получил доступ к участию в торгах на Astana International Exchange (AIX). Это открывает дополнительные возможности операций на AIX для международных и российских инвесторов.

Айдар Калиев, руководитель операций в Центральной Азии, старший вице-президент ВТБ, сказал:

«ВТБ присутствует в Казахстане уже 11 лет, в течение которых мы стали одним из основных российских банков на рынке и осуществили значительное количество сделок привлечения капитала на международных рынках для ведущих частных и государственных компаний страны. Стратегия облегчения доступа к казахстанскому локальному фондовому рынку для инвестиций привлекает всё больше местных и международных игроков. Членство ВТБ Капитал в AIX позволит расширить пул инвесторов, которые заинтересованы в прямом доступе к уже торгующимся на AIX финансовым инструментам и новым выпускам ценных бумаг казахстанских эмитентов, что будет способствовать дальнейшему развитию фондового рынка и повышению инвестиционной привлекательности экономики».

Председатель правления AIX Тим Беннетт отметил:

«ВТБ Капитал является одним из крупнейших инвестиционных банков России, который сотрудничает не только с российскими, но и мировыми рынками. Мы рады, что благодаря доступу клиентов ВТБ Капитал к продуктам AIX мы сможем привлекать больше международных инвестиций и способствовать повышению ликвидности рынка».

На протяжении 12 лет ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг, включая проведение торговых операций, организацию выпуска долговых и долевых ценных бумаг, финансовое консультирование по сделкам на рынках капитала и в области слияний и поглощений, прямые инвестиции, управление активами, конверсионные операции, хеджирование валютных и процентных рисков, предоставление услуг на товарно-сырьевых рынках. Помимо офиса в Москве, группа ВТБ представлена в Лондоне, Вене, Франкфурте, Цуге, Софии, Гонконге, Сингапуре, Шанхае, что открывает прямой доступ к международным рынкам капитала. В Казахстане Группа ВТБ представлена Банком ВТБ (Казахстан).