Лизинговая компания Реалист Банка приняла участие в онлайн-конференции "Лизинг в регионах 2020".

Реалист Лизинг, являющаяся дочерней компанией Реалист Банка, приняла участие в онлайн-конференции "Лизинг в регионах 2020".

Организатором мероприятия выступила "Федерация лизинга".

Основные темы, которые обсуждались на конференции:

Влияние пандемии на деятельность лизинговых компаний в регионах России;

Конъюнктура и ключевые тенденции региональных рынков лизинга;

Меры господдержки лизинговых проектов на уровне региональных властей;

Традиционные и инновационные инструменты фондирования региональных лизингодателей.

Кроме того, в ходе состоявшейся дискуссии участники события обсудили другие актуальные темы развития лизинга в региональном контексте.

Реалист Лизинг предлагает клиентам высококачественные услуги, предоставляя в лизинг легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику отечественного и иностранного производства. Компания финансирует, как новую, так и бывшую в употреблении технику с минимальным авансом и на выгодных условиях. Реалист Лизинг имеет развитую филиальную сеть, которая позволяет проводить сделки практически во всех регионах страны.