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Лизинговая компания Реалист Банка приняла участие в онлайн-конференции "Лизинг в регионах 2020".

Реалист Лизинг, являющаяся дочерней компанией Реалист Банка, приняла участие в онлайн-конференции "Лизинг в регионах 2020".

Организатором мероприятия выступила "Федерация лизинга".

Основные темы, которые обсуждались на конференции:

  • Влияние пандемии на деятельность лизинговых компаний в регионах России;
  • Конъюнктура и ключевые тенденции региональных рынков лизинга;
  • Меры господдержки лизинговых проектов на уровне региональных властей;
  • Традиционные и инновационные инструменты фондирования региональных лизингодателей.

Кроме того, в ходе состоявшейся дискуссии участники события обсудили другие актуальные темы развития лизинга в региональном контексте.

Реалист Лизинг предлагает клиентам высококачественные услуги, предоставляя в лизинг легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику отечественного и иностранного производства. Компания финансирует, как новую, так и бывшую в употреблении технику с минимальным авансом и на выгодных условиях. Реалист Лизинг имеет развитую филиальную сеть, которая позволяет проводить сделки практически во всех регионах страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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