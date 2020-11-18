Солид Банк: оплата кредитов банка без комиссии теперь возможна в Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Находке и Уссурийске

Солид Банк сделал оплату наличными в счет погашения кредитов в Банке без комиссии в точках продаж:

сети ООО «Кари»,

АО «Сеть Связной»,

ПАО «Вымпелком»,

АО «Мегафон Ритейл».

Предложение действительно в городах: Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, Находка и Уссурийск.



Жители других городов также могут вносить платежи в счет погашения кредита, выданного АО «Солид Банк», в пунктах обслуживания сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов» и в банках, где есть система денежных переводов «Золотая Корона», комиссия составит 1% от суммы платежа.

