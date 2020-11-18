Новости

Солид Банк: оплата кредитов банка без комиссии теперь возможна в Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Находке и Уссурийске

Солид Банк сделал оплату наличными в счет погашения кредитов в Банке без комиссии в точках продаж:

  • сети ООО «Кари»,
  • АО «Сеть Связной»,
  • ПАО «Вымпелком»,
  • АО «Мегафон Ритейл».

Предложение действительно в городах: Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, Находка и Уссурийск.

Жители других городов также могут вносить платежи в счет погашения кредита, выданного АО «Солид Банк», в пунктах обслуживания сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов» и в банках, где есть система денежных переводов «Золотая Корона», комиссия составит 1% от суммы платежа.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании