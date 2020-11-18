Солид Банк: оплата кредитов банка без комиссии теперь возможна в Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Находке и Уссурийске

Солид Банк сделал оплату наличными в счет погашения кредитов в Банке без комиссии в точках продаж:
- сети ООО «Кари»,
- АО «Сеть Связной»,
- ПАО «Вымпелком»,
- АО «Мегафон Ритейл».
Предложение действительно в городах: Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, Находка и Уссурийск.
Жители других городов также могут вносить платежи в счет погашения кредита, выданного АО «Солид Банк», в пунктах обслуживания сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов» и в банках, где есть система денежных переводов «Золотая Корона», комиссия составит 1% от суммы платежа.