ВТБ финансирует строительство таунхаусов в Подмосковье

ВТБ открыл группе компаний «Мега-Мечта» проектное финансирование жилого комплекса «Мечта» в Дмитровском районе Московской области. Кредитные средства предоставляются сроком на 4 года в рамках льготной программы Министерства экономического развития РФ № 1764. Сумма сделки составила 835 млн рублей.

Заемные средства будут направлены на строительство 145 секций таунхаусов общей площадью 18 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено 6 типов домов. Малоэтажный квартал возводится на базе уже готового жилого комплекса с удобной транспортной доступностью и всей необходимой инфраструктурой, включая детские сады, школу, магазины, общественные центры, парк. На первых этажах жилых домов предусмотрена возможность организации офисов и коммерческих помещений. Реализация проекта осуществляется с использованием эскроу-счетов.

«Мы отмечаем рост темпов ввода нового жилья в стране, что говорит о стабильном развитии строительной отрасли. Общая сумма заключенных нами кредитных соглашений с застройщиками среднего бизнеса приближается к 100 млрд рублей. ЖК „Мечта“ − один из крупнейших поселков Подмосковья с более чем 14-летней историей. Сегодня уже 2,5 тысячи семей выбрали его для постоянного места жительства. Уверен, наша поддержка проекта в виде доступного и эффективного инструмента финансирования позволит реализовать планы многих покупателей загородного жилья», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

«Мы ценим высокое доверие, которое оказывает нам ведущий банк страны. История нашей компании показала, что мы достойно распорядились деньгами дольщиков, выполнили все взятые на себя обязательства − в ЖК „Мечта“ сегодня более половины объектов досрочной сдачи. Нам доверяют покупатели, рублем голосуя за качественную загородную недвижимость, а кредитное плечо ВТБ позволит строить быстрее, выполняя важную для граждан страны задачу по решению их жилищного вопроса», − прокомментировал Максим Никитин, директор проекта ЖК «Мечта».