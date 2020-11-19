Число болеющих коронавирусом в Иркутской области начало снижаться

Сейчас в Приангарье лечатся от коронавируса более девяти тысяч человек. Такие данные приводит оперштаб 19 ноября. Количество госпитализированых в медучреждения снизилось до 4 435 человек, еще недавно оно превышало 5 тысяч. Количество находящихся на амбулаторном лечении уменьшилось до 5 292 человек.

За последние сутки выздоровели 813 человек, накануне 916, всего за весь период – 24 392. Такие высокие показатели выписки связаны с новыми правилами Роспотребнадзора, который пересмотрел условия выписки пациентов с коронавирусной инфекцией. Теперь для выписки достаточно одного отрицательного результата теста, хотя ранее предписывалось два.

По данным оперативного штаба, на 19 ноября в Иркутской области подтверждены 267 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе заболели 29 383 человек.

За последние сутки умерли 19 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 852 человека: 718 (+17) человек от COVID-19 и 134 (+2) от иных, не связанных с вирусом заболеваний.

В настоящее время в регионе развернуто 5395 коек, занятость коечного фонда составляет 82%.

Спад заражений COVID-19 в России прогнозируют на конец ноября. "В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех", - рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По словам эксперта, ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит. Одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок, напомнил он.