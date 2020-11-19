Главный кризис был в 1992-1994 годах

Нынешний кризис в России, спровоцированный обрушением цен на углеводороды и пандемией коронавируса, назвали самым мягким за два десятилетия.

К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). В макропрогнозе нынешний спад сравнивали с теми, что происходили в 1998 году, 2008-2009 и 2014-2015 годах. Специалисты уверены, что сейчас последствия для экономики страны будут мягче. В АКРА считают, что к докризисным показателям страна вернется к 2022-2023 году.

Мы разделяем данную точку зрения, однако в качестве базового сценария мы ожидаем победу над COVID-19 с помощью вакцины в будущем году. Мировая экономика начнет быстро выходить из рецессии. Соответственно, восстановятся цены на нефть, дефицит российского бюджета уйдет в прошлое. В текущем году он был покрыт за счет средств ФНБ и эмиссии ОФЗ. С моей точки зрения, спад ВВП России составит в текущем году 3,4-4%, на докризисный уровень экономика России выйдет в третьем квартале будущего года.

Главный кризис в экономике России был в 1992-1994 годах, тогда ВВП упал в два раза, курс рубля упал в 50 раз, а гиперинфляция уничтожила все сбережения граждан. Бориса Ельцина и Егора Гайдара до сих пор вспоминают недобрым словом.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»