Названы ранние симптомы коронавируса

Каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает проблемы с желудком. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Express.

В числе гастроэнтерологических симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке. Также ученый выделяет, конъюнктивит, спутанность сознания, утомляемость.

"Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19", — говорит ученый, врач из Университета Альберты Митч Уилсон. Вместе с тем он призвал не игнорировать эти проявления, а обратиться к медикам.