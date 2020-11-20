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ВТБ поддержал проект по сохранению объекта культурного наследия в Ростове

ВТБ открыл компании «Мир ремонта» кредитную линию на общую сумму 580 млн рублей сроком на четыре года. Часть средств будет направлена на реализацию инвестиционного проекта по сохранению объекта культурного наследия − здания издательства «Молот» в центре Ростова-на-Дону.

Проект предполагает замену кровли, укрепление стен и фундамента, реставрацию фасада здания 1930-х годов постройки. Ремонтные работы планируется завершить в конце первого квартала будущего года.

«Сегодня многие предприниматели в разных регионах участвуют в решении вопросов развития городской инфраструктуры. Мы готовы поддерживать наших клиентов в реализации таких инициатив. Подобные проекты способствуют сохранению исторического облика российских городов и повышают их инвестиционную привлекательность», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Наше сотрудничество с ВТБ − яркий пример вовлеченности банка в развитие региональных предприятий малого и среднего бизнеса. Финансовая поддержка позволила нам сохранить основные ресурсы компании и планомерно нарастить привычный темп работы предприятий группы. Крайне важно, когда банк является не только провайдером финансовых услуг, а скорее, настоящим партнером, который готов поддержать клиента в любых экономических реалиях», − подчеркнула Татьяна Шишкина, учредитель ООО «Мир ремонта».

Справка

Основными направлениями деятельности ООО «Мир ремонта» являются розничная торговля через ТЦ формата DIY и сдача в аренду части торговых площадей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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