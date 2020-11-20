Россельхозбанк: развитие винного туризма в Крыму и Краснодарском крае увеличит оборот российской туротрасли на 3,4 млрд рублей в год

Эногастрономический, или винный, туризм с каждым годом приобретает все большую популярность. За этим красивым, но пока еще широко не известным словом стоит не только новая философия путешествий, но и реальная возможность для развития внутреннего туризма. По подсчетам экспертов Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, винный туризм на специализированные производства и фермерские хозяйства может в перспективе дополнительно увеличить оборот туристической отрасли страны примерно на 3,4 млрд рублей в год.

Традиционно самыми крупными винодельческими регионами России являются Краснодарский край и Крым. Они же и самые туристические.

«Ежегодно их посещают до 25 млн человек, а значит, потенциал для развития прикладных направлений туризма в этих регионах огромен», – сообщил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В числе таких направлений Центр отраслевой экспертизы называет винный туризм, предполагающий посещение винодельческих хозяйств региона в рамках запланированного пляжного отдыха или целенаправленных эногастрономических туров на местные винодельни.

«В настоящее время импортные вина сохраняют доминирующее положение на российском рынке. Однако отечественные производители, особенно фермерские хозяйства, постепенно отвоёвывают свое место «в бокале потребителя», непрерывно повышая качество своей продукции и ее узнаваемость. Агротуризм, безусловно, может помочь им в этом», – отметил Андрей Дальнов.

В 2 центрах российского виноделия – Крыму и Краснодарском крае – насчитывается порядка 50 хозяйств, занимающихся производством вина. По расчетам экспертов ЦОЭ, доход одной винодельни за сезон (июнь-октябрь) только от экскурсионной деятельности может достигать как минимум 13,5 млн рублей.

Популяризация российского вина и, как следствие, развитие цифровых платформ, позволяющих – по аналогии с агрегаторами гостиничных услуг и предложений авиакомпаний – собрать на одной площадке всю информацию о продукции и услугах российских фермерских хозяйств позволят увеличить оборот российской туристической отрасли дополнительно не менее чем на 675 миллионов рублей в год только за счет посещения виноделен Крыма и Краснодарского края, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

«При этом возможности цифровой платформы составить комбинированный маршрут и посетить в рамках одной поездки несколько виноделен повысят спрос на услуги туристической инфраструктуры и позволят кратно увеличить доходы российской туротрасли. По нашим оценкам, даже при сохранении текущего уровня посещаемости виноделен Крыма и Краснодарского края доходы туротрасли за счет цифровизации российского винного туризма могут увеличиться еще на 2,7 миллиарда рублей», – добавил Андрей Дальнов.

Сейчас Россельхозбанк развивает цифровую платформу «Свое. Родное», которая предоставляет малому и среднему агробизнесу дополнительные каналы сбыта. Любой фермер может создать на платформе свой интернет-магазин, загрузить каталог продукции, подключить доставку, оплату и продавать продукцию через приложение. Также сервис дает возможность фермерам предлагать услуги агротуризма, а клиентам – заказывать их с помощью интернет-приложения.

В частности, подключение отечественных винодельческих предприятий к цифровой платформе Россельхозбанка «Свое. Родное» позволит объединить всех виноделов, предоставляющих клиентам возможность своими глазами увидеть процесс производства вина или даже поучаствовать в нем. С помощью нее любой житель страны сможет выбрать один из готовых вариантов или создать собственный маршрут по фермерским хозяйствам и лично оценить качество и многообразие отечественных вин.

«Энотуризм – это мощнейший двигатель винных продаж во всем мире. Приезжая на винодельческое хозяйство, пробуя вино на месте, знакомясь с производством, увидев, как выращивают виноград, гости уезжают с новыми знаниями. Информированное доверие очень сильно влияет на развитие виноделия любой страны и любого региона. Кроме того, сами хозяйства получают существенный рост местных продаж. В рамках проекта «Винный гид России» эксперты Роскачества обращают внимание в том числе на энотуристический потенциал винодельческих регионов, подсказывая руководителям винодельческих предприятий, как им можно расширить свою энотуристическую инфраструктуру для привлечения энотуристов и увеличения продаж на винодельнях», – поясняет Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Банк рассчитывает, что к началу 2021 года к платформе «Своё. Родное» и экосистеме «Своё. Фермерство» подключатся порядка 50 тыс. хозяйств (по всем направлениям агропромышленного комплекса).