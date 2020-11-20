Ночью улицы Иркутска очистят от снега

​​Ночью на очистку улиц Иркутска выведут 65 единиц техники МУП «ИркутскАвтодор». Основные работы будут выполнены с 22.00 до 6.00. В первую очередь внимание уделят магистральным улицам и участкам со сложным рельефом.

– Сформирован перечень дорог, куда выйдет дорожная техника сразу, как спадет автомобильный трафик. Это центральная часть города, улицы Байкальская, Лермонтова, Советская, Трактовая и Розы Люксембург. Будет производиться посыпка проезжей части, вывоз снега, – отметил Михаил Малыхин, руководитель МУП «ИркутскАвтодор» .