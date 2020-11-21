«Фридом Финанс»: Рубль удерживает позиции

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

В отсутствие сильных драйверов инвесторы взяли паузу. Биржи США открылись к вечеру нейтрально. Европейские площадки в зеленой зоне, но прирост ограничен 0,3%. Столь же осторожная динамика наблюдалась сегодня в Азии, где сессия завершилась еще утром. Активы развивающихся стран сохраняют инерционный прирост в среднем на сотые доли процента.

Нефть тоже торгуется в спокойно режиме, придерживаясь середины диапазона $44-44,5 за баррель марки Brent. В течение дня была попытка подойти ближе к $44,8, но импульс был слабым, и в итоге рынок развернулся в пользу бокового тренда. Сейчас котировки нашли свое краткосрочное равновесие. Затухающие колебания возле уровня $44 могут продолжиться еще пару сессий. Начало следующей недели ожидаем увидеть на тех же отметках, что и сегодня.

Индекс РТС перешел к слабому росту, который впрочем составляет меньше 0,5%. К концу дня торги идут выше 1260 пунктов. Рынок отдает предпочтение растущему сценарию, но в ожидании новых импульсов не имеет сил для продолжения ралли. РТС может закрепиться выше 1270 в понедельник, но потенциал подъема пока ограничен планкой 1280.

Индекс Мосбиржи в слабом плюсе, периодически сменяющимся нулевым приростом по отношению к отметкам закрытия четверга. За день рынок проделал довольно скромный путь менее 10 пунктов вверх, тем не менее удерживается преимущественно выше 3050 пунктов, от которого открывается пространство для дальнейшего толчка вверх. В понедельник в базовом сценарии мы будем наблюдать колебания в диапазоне 3040-3070 пунктов.

На рынке сегодня нет очевидных фаворитов. Положительная коррекция присутствует в бумагах многих крупных эмитентов, в том числе МРСК ЦП (+2,8%), Роснефть (+2,7%), Детский мир (+3,4%), Мечел (+1,7%), Россети (+1,7%), Система (+1,4%). Драйвером рынка на ближайшей сессии могут стать бумаги электроэнергетики – в случае, если внешняя повестка останется нейтральной. Акции МРСК Центра и Приволжья сегодня вышли на новые локальные максимумы, на которых они были последний раз еще в январе. Сохраняется потенциал роста до 0,244 рубля за штуку, или на 3% вверх от текущих уровней.

В числе лидеров падения сегодня Распадская (-2,2%). Инвесторы выходят из бумаг, фиксируя прибыль после новостей о выкупе акций. Текущая коррекция может развиться на следующей неделе в краткосрочный даунтренд со снижением к уровням ниже 148 рублей за акцию.

Российский рубль в целом успешно удерживает позиции против доллара и евро. Американская валюта тестировала 75,8, но к вечеру отросла обратно выше 76,1 рубля. Евро уходил чуть ниже 90,1, но затем отбил 30 копеек и вернулся к отметкам предыдущего дня. Мы пока не видим поводов для смены бокового тренда. Доллар в начале следующей недели будет держаться вблизи 76, евро будет торговаться в диапазоне 90-90,5.