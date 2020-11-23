Российские школьники не будут писать итоговое сочинение в декабре из-за коронавируса

Рособрнадзор и Минпросвещения России на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ приняли решение перенести итоговое сочинение, которое должны были писать 11-классники 2 декабря, на апрель из-за коронавируса, сообщается на сайте регионального министерства образования.

«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации», – отмечается в сообщении.

Кроме того, если неблагоприятная эпидситуация будет сохраняться, необходимое для аттестации учащихся итоговое собеседование для выпускников 9 классов весной пройдет в удаленном режиме.