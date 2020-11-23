Новости

Российские школьники не будут писать итоговое сочинение в декабре из-за коронавируса

Рособрнадзор и Минпросвещения России на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ приняли решение перенести итоговое сочинение, которое должны были писать 11-классники 2 декабря, на апрель из-за коронавируса, сообщается на сайте регионального министерства образования.

«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации», – отмечается в сообщении.

Кроме того, если неблагоприятная эпидситуация будет сохраняться, необходимое для аттестации учащихся итоговое собеседование  для выпускников 9 классов весной пройдет в удаленном режиме.

Читайте также:

В Иркутском районе обсудили состав продуктовых наборов для школьников
23 ноября 2020
Начальные и старшие классы Братска вернулись к очной форме обучения
23 ноября 2020

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2892)


Реклама на сайте

#ПГК #Первая грузовая компания
Вадим Шишковский, Финтранс ГЛ: «Отправляем продукцию Группы «ИЛИМ» по всему миру»
Юрий Кузнецов, РН-Транс: «Мы все бьемся за ускорение оборота вагонов»
Иосиф Раткевич, Лесресурс: «У нас есть год, чтобы найти решение по круглому лесу»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании