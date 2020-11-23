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В Бурятии разработали дорожную карту развития туризма


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#ПГК #Первая грузовая компания
Вадим Шишковский, Финтранс ГЛ: «Отправляем продукцию Группы «ИЛИМ» по всему миру»
Юрий Кузнецов, РН-Транс: «Мы все бьемся за ускорение оборота вагонов»
Иосиф Раткевич, Лесресурс: «У нас есть год, чтобы найти решение по круглому лесу»
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