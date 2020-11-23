В Бурятии разработали дорожную карту развития туризма

Дорожную карту подготовила консалтинговая компания АО «Strategy Partners Group» по заказу ПАО «Сбербанк России» в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с министерством туризма республики, подписанного 6 декабря 2019 года, сообщают в пресс-службе правительства республики.

Дорожная карта включает 74 приоритетные инициативы со сроком реализации в течение 2021-2026 годов.

В их числе 12 туристических продуктов:

«Энергия Байкала»,

«Путь к Байкалу»,

«От Байкала до Саян»,

«Лед Байкала»,

«Музыка Бурятии»,

«Наедине с Байкалом»,

«Музыка Бурятии: сельский туризм»,

«Искусство Бурятии»,

«Сплотись на Байкале»,

«Зарядись на Байкале»,

«Древние миры Байкала»,

«Спортивный Байкал».

Выделены туристические зоны, которые наиболее привлекательны для туристов. К ним относятся Тункинская долина и коридор Байкал-Хубсугул, Улан-Удэ, ОЭЗ «Байкальская гавань», Горячинск, Максимиха и Святой Нос, а также Северный и Южный Байкал, включая гору Мамай.

До 23 ноября 2020 года участники рабочих групп представляют замечания и предложения по дорожной карте, которые будут обобщены министерством туризма и направлены в адрес Сбербанка и «Strategy Partners» для доработки отчета.