В Бурятии разработали дорожную карту развития туризма

Дорожную карту подготовила консалтинговая компания АО «Strategy Partners Group» по заказу ПАО «Сбербанк России» в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с министерством туризма республики, подписанного 6 декабря 2019 года, сообщают в пресс-службе правительства республики.
Дорожная карта включает 74 приоритетные инициативы со сроком реализации в течение 2021-2026 годов.
В их числе 12 туристических продуктов:
Выделены туристические зоны, которые наиболее привлекательны для туристов. К ним относятся Тункинская долина и коридор Байкал-Хубсугул, Улан-Удэ, ОЭЗ «Байкальская гавань», Горячинск, Максимиха и Святой Нос, а также Северный и Южный Байкал, включая гору Мамай.
До 23 ноября 2020 года участники рабочих групп представляют замечания и предложения по дорожной карте, которые будут обобщены министерством туризма и направлены в адрес Сбербанка и «Strategy Partners» для доработки отчета.
По реализации дорожной карты правительство Республики совместно со Сбербанком России и Правительством Иркутской области планирует проведение «Road show» туристского потенциала Бурятии и Иркутской области под объединенным брендом «Байкал» с конкретными предложениями для потенциальных инвесторов и презентацией мер государственной поддержки проектов. В декабре будет проводиться стартовое мероприятие, более развернутое «Road show» состоится уже в первом квартале 2021 года.
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