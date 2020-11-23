Иркутск и Иркутский район – лидеры по количеству заболевших коронавирусом за сутки в регионе

Иркутск и Иркутский район стали лидерами по количеству заболевших коронавирусом за сутки – здесь зафиксировано 61 и 32 новых случаев соответственно, сообщает региональный оперштаб.

Из 268 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 61 (всего 12 773),

в Иркутском районе – 32 (всего 1 977),

в Ангарске – 22 (всего 3 031),

в Усть-Илимске – 18 (всего 1 337),

в Братске – 16 (всего 1 891).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 12 773, Ангарск – 3 031, Иркутский район – 1 977, Братск – 1 891, Усть-Кут – 1 869.

Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 30,4 тысячи больных.