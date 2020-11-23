Иркутск и Иркутский район – лидеры по количеству заболевших коронавирусом за сутки в регионе

Иркутск и Иркутский район стали лидерами по количеству заболевших коронавирусом за сутки – здесь зафиксировано 61 и 32 новых случаев соответственно, сообщает региональный оперштаб.
Из 268 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 61 (всего 12 773),
- в Иркутском районе – 32 (всего 1 977),
- в Ангарске – 22 (всего 3 031),
- в Усть-Илимске – 18 (всего 1 337),
- в Братске – 16 (всего 1 891).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 12 773,
- Ангарск – 3 031,
- Иркутский район – 1 977,
- Братск – 1 891,
- Усть-Кут – 1 869.
Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 30,4 тысячи больных.