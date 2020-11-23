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Иркутск и Иркутский район – лидеры по количеству заболевших коронавирусом за сутки в регионе

Иркутск и Иркутский район стали лидерами по количеству заболевших коронавирусом за сутки – здесь зафиксировано 61 и 32 новых случаев соответственно, сообщает региональный оперштаб.

Из 268 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 61 (всего 12 773),
  • в Иркутском районе – 32 (всего 1 977),
  • в Ангарске – 22 (всего 3 031),
  • в Усть-Илимске – 18 (всего 1 337),
  • в Братске – 16 (всего 1 891).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 12 773,
  2. Ангарск – 3 031,
  3. Иркутский район – 1 977,
  4. Братск – 1 891,
  5. Усть-Кут – 1 869.

Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 30,4 тысячи больных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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