Влияние вакцины против COVID-19: что ждет фармацевтику и биотехнологии?

Акции основных кандидатов на разработку и быстрое внедрение вакцины от COVID-19 уже во-многом отыграли это событие, сообщают в пресс-службе банка «Открытие».

Кроме того, рентабельность производства вакцины не столь высока, так как она является критичной для большинства стран, и компании занимались разработкой, отодвинув на второй план ряд других проектов. К примеру, глава Pfizer Альберт Бурла заявил: "я думаю, вакцина будет доступна бесплатно всем американским жителям". Pfizer планирует поставлять государству потенциальную вакцину по достаточно низкой цене.

Поэтому наша ставка в секторе фармацевтики и биотехнологий – возврат к нормальной жизни вследствие применения вакцины против COVID-19 и завершения пандемии.

В секторе здравоохранения есть еще ряд компаний, занимающиеся производством медицинских устройств, которые в разной степени пострадали из-за пандемии COVID-19. В 2020 многие плановые операции были отложены из-за нежелательности пребывания в больнице. За это время накопился отложенный спрос, что положительно с точки зрения будущего роста. Бенефициарами восстановительного роста в этой сфере могут стать такие компании, как Boston Scientific (BSX), Stryker (SYK), Medtronic (MDT).

Есть еще и долгосрочный фактор привлекательности сектора - в связи с увеличением продолжительности жизни все больше людей сталкиваются с болезнями, для которых требуются новые методы лечения.

Существующие медицинские препараты, сделанные в лабораториях из химических компонентов, не способны эффективно лечить сложные болезни. На помощь приходят биотехнологии. Работа биотехнологических компаний над препаратами во многом напоминает венчурное инвестирование, поскольку успешное внедрение разработки способно кратно увеличить выручку и денежные потоки компании, что сопровождается советующим ростом цен акций, а провал в исследованиях часто выливается в резкое падение.

Для инвесторов, не склонных к рискам волатильности индивидуальных акций сектора или не обладающим достаточным временем или квалификацией для изучения узкоспециализированных вопросов здравоохранения, логично делать ставку именно на отрасль, а не на отдельные компании. Для этого удобнее всего использовать биржевые фонды (Exchange-Traded Funds или ETF). Это позволяет инвесторам получить широкое участие в биотехнологической отрасли, минимизируя посредством диверсификации риски, связанные с индивидуальными компаниями. В качестве одного из таких фондов можно предложить SPDR S&P Biotech ETF (XBI), который ставит своей целью повторение результатов (до вычетов расходов) индекса S&P Biotechnology Select Industry Index. В своей работе фонд использует модифицированную версию равно-взвешенного индекса. На текущий момент в состав SPDR S&P Biotech ETF входят примерно 140 биотехнологических компаний. В данный индекс входят как крупные, так и мелкие компании. Компании в SPDR S&P Biotech ETF выгодно позиционированы, чтобы опередить индекс широкого рынка S&P500 на долгосрочном горизонте. Средний ожидаемый рост прибыли на акцию (EPS) для ETF, как правило, заметно превышает темпы роста для S&P 500.

Инвесторы более толерантные к риску могут также рассмотреть отдельные биотехнологические компании, желательно, с более широкой продуктовой линейкой. К таким компаниям можно отнести Amgen (AMGN) или Vertex Pharmaceuticals (VRTX). В случае с Amgen, компания обладает диверсифицированным и прогрессивным портфелем разработок новейших препаратов для лечения онкологических заболеваний, что позволяет рассчитывать на долгосрочный рост. В свою очередь Vertex Pharmaceuticalsинтересна тем, что занимает лидирующее положение на рынке препаратов для терапии муковисцидоза, тяжелого наследственного заболевания. Методы терапии Vertex также считаются одними из лучших, практически не имеют аналогов, существенно продлевают жизнь и улучшают качество жизни пациентов.