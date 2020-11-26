Более 40% сибиряков в 2021 году хотят увеличить свои доходы, почти четверть - сменить работу

Пандемия корректирует личные планы жителей Сибири на 2021 год. 41% наших земляков хотят в новом году нарастить личные доходы, 32% - увеличить свои накопления, а 23% - найти новую работу. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

Желание увеличить личную финансовую подушку безопасности у сибиряков примерно такое же, как и у респондентов в среднем по стране (37% по РФ, по Сибири – 32%).

23% опрошенных сибиряков назвали своей самой важной целью в 2021 году поиск новой работы. Это самый низкий показателей среди всех федеральных округов. К примеру, больше всех желающих поменять работу в будущем году выявилось среди жителей Северо-Запада (36%).

Накопить на крупную покупку в новом году мечтают 27% респондентов. У 26% сибиряков одна из приоритетных задач на 2021 год – погасить кредит. Каждый двенадцатый сибиряк намерен в 2021 году взять ипотеку.

Также у 11% жителей СФО в планах на 2021 год - открытие собственного бизнеса.

Из-за пандемии коронавируса 41% опрошенных жителей Сибири ожидают, что в 2021 году им придется ограничить путешествия и перелеты, а 24% отложить крупную покупку. 25% собираются в 2021 году тратить больше денег на медицинские нужды. 12% сибиряков считают, что станут в новом году богаче, 26% полагают, что их благосостояние в 2021 году не изменится.