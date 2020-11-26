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СберЛизинг увеличил продажи Mitsubishi почти в два раза

СберЛизинг является партнером программы по приобретению автомобилей Mitsubishi для корпоративных клиентов. По итогам 10 месяцев 2020 года рост заключенных сделок на автомобили Mitsubishi в СберЛизинге составил 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в пресс-службе компании.

На модельный ряд Mitsubishi в СберЛизинге действуют выгодные условия приобретения: скидка до 10%, авансовый платеж в диапазоне от 10 до 49%, срок договора – до 5 лет.

Сегмент автолизинга стал одним из самых устойчивых к воздействию кризиса, связанного с пандемией. Благодаря совместным программам с автопроизводителями, СберЛизинг предлагает клиентам наиболее привлекательные условия. У рынка большой потенциал, и в ближайшие годы мы ожидаем его дальнейший рост, Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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