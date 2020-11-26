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Первый российский вертолет для нефтегазового сектора представили в Улан-Удэ

Первый российский офшорный вертолет, специально сконструированный для нефтегазового сектора, был представлен министру промышленности и торговли России Денису Мантурову на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Денис Мантуров отметил, что опыта в производстве таких машин у России не было и всегда использовались иностранные вертолеты.

– Это первый наш опыт и рассчитываем, что этот опыт будет удачным. Машину ждут предприятия нефтегазовой отрасли, рассчитываем на появление нового вертолета в следующем году в офшорной версии, – отметил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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