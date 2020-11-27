«Сбербанк страхование» получила аккредитацию в АО «Банк ДОМ.РФ»

СК «Сбербанк страхование» включена в перечень страховых компаний, полисы которых могут приниматься для страхования рисков юридических и физических лиц – клиентов АО «Банк ДОМ.РФ». Теперь при использовании кредитных продуктов в Банке ДОМ.РФ клиенты могут выбирать и страховые решения СК «Сбербанк страхование», сообщают в пресс-службе банка.

– «СК «Сбербанк страхование» поступательно расширяет банковский канал продаж, получая аккредитации в финансово-кредитных организациях для обеспечения надежной страховой защиты их клиентов. АО «Банк ДОМ.РФ признал нашу компанию соответствующей своим требованиям и включил в список страховых компаний, с которыми сотрудничает в рамках страхования кредитных операций клиентов. Партнерство с одним из крупнейших банков страны по ипотечному портфелю позволит нам увеличить объемы сборов по страхованию имущества граждан и усилить лидирующую позицию в этом сегменте, – Дмитрий Пурсанов, управляющий директор – директор дирекции розничного страхования СК «Сбербанк страхование».

– Мы рады сотрудничеству с одним из ведущих игроков страхового рынка – с компанией «Сбербанк страхование». Банк ДОМ.РФ работает по единым стандартам и полисам страхования, что позволяет унифицировать взаимодействия со страховыми компаниями и повысить прозрачность процесса страхования для клиентов банка, – Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Среди требований, которые предъявляет банк к страховым компаниям – высокий уровень финансовой устойчивости и платежеспособности, качество финансовых и страховых активов, динамика объема полученных страховых премий, рентабельность страховых операций.