Новости

Все школьники Тулуна и Усолья-Сибирского вернутся к очному обучению

Местные власти сообщили о том, что все школьники городов Усолья-Сибирского и Тулуна Иркутской области вернутся к очной форме обучения.

О том, что усольские школьники будут обучаться очно, сообщил на своей странице в Instagram мэр города Максим Торопкин.

О возвращении тулунских школьников к очному образованию стало понятно из видеозаписи с выступлением начальника управления образования Натальи Щербаковой, которую разместил в своем аккаунте в Instagram глава города Юрий Карих.

Все учащиеся вновь будут обучаться в школах с 30 декабря.

Читайте также:

Закрытые из-за коронавируса ТЦ и кафе Бурятии возобновят работу с 1 декабря
27 ноября 2020
Иркутск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19
27 ноября 2020

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
Пандемия – это не “черный лебедь”, а “серый носорог”
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании