Все школьники Тулуна и Усолья-Сибирского вернутся к очному обучению

Местные власти сообщили о том, что все школьники городов Усолья-Сибирского и Тулуна Иркутской области вернутся к очной форме обучения.

О том, что усольские школьники будут обучаться очно, сообщил на своей странице в Instagram мэр города Максим Торопкин.

О возвращении тулунских школьников к очному образованию стало понятно из видеозаписи с выступлением начальника управления образования Натальи Щербаковой, которую разместил в своем аккаунте в Instagram глава города Юрий Карих.

Все учащиеся вновь будут обучаться в школах с 30 декабря.