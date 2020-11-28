Мантуров: Отечественные производители диабетических тест-полосок получат преференции при госзакупках

Минпромторг планирует внести в нормативные акты Правительства поправки, которые будут стимулировать российских производителей глюкометров и диабетических тест-полосок повышать уровень локализации производства, а также давать им преференции при государственных закупках. Об этом 27 ноября сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время посещения в Иркутской области компании «МедТехСервис».

На территории Российской Федерации эта компания является единственным производителем полного цикла тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови и имеет статус регионального инвестиционного проекта Иркутской области.



Мощность производственной линии составляет три млн тубусов по 50 шт. и 500 тыс. глюкометров в год при односменном режиме работы. В настоящее время ООО «МедТехСервис» ведет работу по запуску второй смены производства медицинских изделий. Это позволит нарастить объем готовой продукции до 5,8 млн упаковок тест-полосок.



Продукция предприятия, открытого в 2018 году, уже реализуется в крупных региональных и федеральных аптечных сетях. В рамках госзакупок ООО «МедТехСервис» участвует в обеспечении тест-полосками и глюкометрами жителей Приангарья, страдающих сахарным диабетом.