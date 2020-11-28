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Игорь Кобзев поздравил ИНК с 20-летием

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил одну из крупнейших компаний региона – Иркутскую нефтяную компанию –  с 20-летием.

– Иркутская нефтяная – гордость региона – процветающий, растущий бизнес. Лидер нефтегазовой отрасли Восточной Сибири, организация федерального масштаба, базирующаяся в Иркутской области. В сфере интересов ИНК не только добыча нефти, но и разработка попутного и природного газа. Кроме того, компания строит первый завод полимеров в Сибири.

ИНК – это крупные налоговые поступления в бюджет региона, более девяти тысяч рабочих мест, множество благотворительных проектов.

Иркутская нефтяная компания – это еще и социально-ответственный бизнес. В этом году руководство компании приняло решение построить в Усть-Куте инфекционный блок. Недостаток таких учреждений особо остро проявился сейчас в период пандемии. Площадка под объект уже определена, строительство стартовало, – подчеркнул в Instagram глава региона.

Он поздравил сотрудников компании с этой знаменательной датой и пожелал компании процветания, успехов и движения только вперед,


/ Сибирское Информационное Агентство /
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