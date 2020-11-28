Кудрин не исключил роста безработицы во вторую волну коронавируса

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предположил, что проблема безработицы в России на фоне второй волны коронавируса может обостриться. При этом он сказал, что его изначальный прогноз на этот счет не оправдался — ситуация на рынке труда лучше.

«Я ожидал, что безработица будет в среднем около 8%, в крайнем варианте — до 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7%, то есть 6,9-6,8%, она чуть-чуть даже, символически, в последние два месяца сократилась. К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему»,— сказал господин Кудрин журналистам на Общероссийском гражданском форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что государство предприняло «беспрецедентные меры по сохранению занятости», имея в виду кредиты и субсидии предприятиям на удержание не менее 90% сотрудников. «В этом смысле меры дали свой результат, поэтому безработица не вышла на цифру 8%. Повторяю, что это была мера, не похожая на то, что делалось в предыдущий кризис»,— сказал глава Счетной палаты.