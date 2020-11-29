В Британии протестировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Эффективность вакцины составила 91,4 процента на 28-й день после первой инъекции и более чем 95-процентную эффективность вакцины на 42-й день, сообщают РИА Новости.

"Данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин", — заявил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс. Он отметил, что показатели "Спутник V" и других вакцин передают "действительно важное сообщение для ученых в области здравоохранения во всем мире" о возможности бороться с этим заболеванием с помощью прививок.