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В Британии протестировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Эффективность вакцины составила 91,4 процента на 28-й день после первой инъекции и более чем 95-процентную эффективность вакцины на 42-й день, сообщают РИА Новости.

"Данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин", — заявил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс. Он отметил, что показатели "Спутник V" и других вакцин передают "действительно важное сообщение для ученых в области здравоохранения во всем мире" о возможности бороться с этим заболеванием с помощью прививок.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Британские ученые оценили эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
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