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Названа дата окончания пандемии

Глава «Вектора» Ринат Максютов спрогнозировал конец пандемии новой коронавирусной инфекции на 2021 год, сообщают РИА Новости.

«Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году», - сказал он в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Он отметил, что постоянное увеличение числа инфицированных остановится после того, как в обществе сформируется коллективный иммунитет, для чего потребуется привить примерно половину населения.

Ранее с аналогичным прогнозом о сроках завершения пандемии выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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