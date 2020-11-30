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Администрация Ангарска объявила аукцион на снос за 9,2 миллиона рублей первой хрущевки

Администрация города Ангарска Иркутской области объявила аукцион на снос первой хрущевки. Ее планируется демонтировать за 9,2 миллиона рублей, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

Дом №23, который планируют снести, располагается в 33-м квартале. Работы по его демонтажу планируют выполнить до 15 декабря 2020 года, по уборке территории – до 20 декабря. Здание относится к серии 1-335.

Деньги на работы выделят из бюджета Ангарского городского округа и региональной казны.

Напомним, ранее власти Приангарья планировали провести обследование этого дома до конца декабря. Он находится в аварийном состоянии, имеет дефицит сейсмостойкости.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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