Чем префы хуже «вечных» бондов?

Как известно, привилегированные акции появились в России в процессе приватизации.

Потом многие компании обменяли их на обыкновенные бумаги. Причем такие гиганты как «Лукойл» или «Норильский Никель» сделали это без дисконта. Из фишек префы остались у «Сбера», «Ростелекома» и «Сургутнефтегаза». Однако новое — это всегда хорошо забытое старое. Последнее время стала модной тема «вечных» облигаций. Чем привилегированные акции хуже?

Напомню, что префы не дают право голоса, а значит, их эмиссия не приведет к снижению доли государства в управлении компаний. Данные бумаги должны быть предназначены, прежде всего, для рядовых граждан. Механизм народных IPO через отделения «Сбера». Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%, а депозитную ставку в коммерческих банках соответственно до мизерных 2-4%. Доходность префов в рублях в 6-8% будет смотреться неплохо, при инфляции в 4% (таргет Банка России).

В России традиционно размер дивидендов по привилегированным акциям привязывался к размеру чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета. В период гиперинфляции это был единственно правильный выбор. Напомним, в начале 90-х в результате гиперинфляции рубль подешевел в 50 раз. Однако сейчас будет правильным вспомнить мировую практику и установить дивиденды в твердой сумме, как и цену размещения данных бумаг на IPO.

Кандидаты на выпуск префов – «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть». Вероятность невыплаты дивидендов по привилегированным акциям данных компаний по факту не выше вероятности дефолта по ОФЗ.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»