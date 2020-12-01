Экотехнопарк в Усолье-Сибирском будет перерабатывать 50 тысяч тонн сырья в год – власти

Мэр города Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопкин на своей странице в Instagram сообщил, что экотехнопарк, который собираются возвести в городе, будет перерабатывать в год 50 тысяч тонн сырья.

«В процессе переработки из отходов будут извлекаться полезные вещества, которые вновь можно использовать в производстве. Мощность завода составит 50 тысяч тонн перерабатываемого сырья в год», – заявил глава города.

По его словам, предприятие появится в Усолье-Сибирском в ближайшие годы. Здесь планируется перерабатывать отходы предприятий химической и металлургической промышленности Иркутской области – смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот, ртуть.

Новое предприятие будет построено по мировым стандартам, его обеспечат системой безопасности.