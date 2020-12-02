Новый сервис «Комплаенс-помощник» помогает бизнесу избежать рисков

Новый консалтинговый сервис «Комплаенс-помощник», предоставляющий клиенту информацию о возможных рисках по банковским операциям в соответствии со 115-ФЗ, предложила бизнесу компания «СберРешения», входящая в экосистему Сбера.

Воспользовавшись сервисом, компания получает комплаенс-отчёт с мониторингом операций и персональными рекомендациями, а также индивидуальную консультацию с менеджером СберРешений.

Комплаенс-отчёт включает в себя:

расширенный анализ бизнеса по 43 критериям, которые в совокупности могут вызвать вопросы подразделения комплаенс банка;

оценку благонадёжности контрагентов;

персональные рекомендации о том, как правильно скорректировать работу в соответствии с нормами 115-ФЗ (транзакции по расчётному счёту анализируются за 12 месяцев).

– Мы понимаем, что предпринимателю зачастую сложно разобраться во всех тонкостях 115-ФЗ и в целом понять, какие действия со стороны бизнеса совершаются неправильно, поэтому мы продолжаем предлагать актуальные решения для клиентов. Новый сервис — это своего рода чек-лист, показывающий все возможные отклонения по счёту, а консультант СберРешений — гид, помогающий разобраться с персональными рекомендациями с учётом специфики бизнеса и выстроить доверительные отношения с банком, – Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка.

– Комплаенс-помощник» — это продолжение курса на рост осведомлённости предпринимателей о 115-ФЗ и рисках получения ограничительных мер. Тем более что в период изменений вопрос безопасности бизнеса выходит на первый план. В два клика (сервис встроен в СберБизнес и не требует дополнительных настроек) клиент получает комплексную оценку деятельности своего предприятия и возможность вовремя обезопасить свой бизнес, – Наталья Подвойская, генеральный директор СберРешений в России и СНГ.

Подключить сервис можно в приложении СберБизнес в разделе «В помощь бизнесу». Аналитический отчёт будет приходить раз в месяц с сопровождением консультанта.

Ранее Сбербанк запустил сервис «Безопасный бизнес», который помогает корпоративным клиентам мониторить в режиме онлайн риск блокировки, анализируя все финансовые события клиента, рассчитывая и показывая в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России.