Модернизацию аэропорта в Бодайбо завершат в 2024 году

На реализацию проекта из федерального бюджета направят более 4 млрд рублей. Об этом сообщили сегодня на рабочей встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с генеральным директором ПАО «Полюс» Павлом Грачевым.

В настоящее время за счет средств АО «ЗДК Лензолото» - дочерней компании ПАО «Полюс» - ведется разработка проектной документации. Она должна быть готова до конца текущего года, а в первом полугодии 2021 года – пройти госэкспертизу.

Проект модернизации комплекса аэропорта, в том числе взлетно-посадочной полосы, включает четыре этапа: с началом работ в 2021 году, окончанием – в 2024 году. После модернизации аэропорт г. Бодайбо наряду с судами малого класса Ан 24, Ан 26 сможет принимать суда максимально расчетного класса типа Sukhoi Superjet 100.

– Между Правительством Иркутской области и ПАО «Полюс» заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. У нас много совместных проектов, в том числе масштабных инфраструктурных. Среди них модернизация аэропорта Бодайбо, дорожной сети района. Особое внимание приковано к разработке месторождения Сухой Лог. Правительство региона заинтересовано в его развитии и будет оказывать всестороннюю поддержку, – отметил глава региона.