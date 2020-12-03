Хуснуллин заявил о снижении ипотечной ставки до 4-5%

Средняя ставка по ипотеке должна быть снижена до 4-5% в России, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает Интерфакс.

«Мы ставим задачу: продолжение программы ипотеки и по возможности снижение. На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран – ипотека должна быть 4-5%», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что, в частности, в Китае средняя ставка по ипотеке составляет 3-5%, в стране последние 10 лет строится 1 кв. метр на человека, за счет чего жилищное строительство является одной из основ развития экономики страны.