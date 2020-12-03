Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны России, объявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется на следующей неделе.

«Я знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины «Спутник V». Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», – заявил глава РФ.

По словам президента, в первую очередь препараты получат врачи и учителя.