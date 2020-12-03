Новости

Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

Читайте также:

Ажиотажный спрос на лекарства от коронавируса в аптеках Иркутска спал – власти
3 декабря 2020
Крупные вспышки коронавируса произошли за день в Ангарске и Иркутском районе
3 декабря 2020

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны России, объявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется на следующей неделе.

«Я знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины «Спутник V». Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», – заявил глава РФ.

По словам президента, в первую очередь препараты получат врачи и учителя.

Напомним, вчера стало известно, когда начнется вакцинация в частности в Иркутской области. Это произойдет в первом квартале 2021 года. При этом врачи региона получат препараты уже в 2020 году.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2967)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании