Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

Читайте также:
Президент России Владимир Путин во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны России, объявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется на следующей неделе.
«Я знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины «Спутник V». Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», – заявил глава РФ.
По словам президента, в первую очередь препараты получат врачи и учителя.
Напомним, вчера стало известно, когда начнется вакцинация в частности в Иркутской области. Это произойдет в первом квартале 2021 года. При этом врачи региона получат препараты уже в 2020 году.