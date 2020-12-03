Крупные вспышки коронавируса произошли за день в Ангарске и Иркутском районе

Регональный оперштаб обнародовал карту распространения коронавируса в регионе, согласно которой больше всех заболевших за последний день по данным на 3 декабря обнаружили в Иркутске, Ангарске и Иркутском районе.

Из 280 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 63 (всего 13 414),

в Ангарске – 32 (всего 3 326),

в Иркутском районе – 30 (всего 2 153),

в Усть-Илимске – 28 (всего 1 609),

в Братске – 20 (всего 2 178).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 13 414, Ангарск – 3 329, Братск – 2 178, Иркутский район – 2 153, Усть-Кутский район – 1 970.

За последний день, как указано выше, заболели коронавирусом 280 человек – это новый рекорд второй волны эпидемии.