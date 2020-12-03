Новости

Крупные вспышки коронавируса произошли за день в Ангарске и Иркутском районе

Регональный оперштаб обнародовал карту распространения коронавируса в регионе, согласно которой больше всех заболевших за последний день по данным на 3 декабря обнаружили в Иркутске, Ангарске и Иркутском районе.

Из 280 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 63 (всего 13 414),
  • в Ангарске – 32 (всего 3 326),
  • в Иркутском районе – 30 (всего 2 153),
  • в Усть-Илимске – 28 (всего 1 609),
  • в Братске – 20 (всего 2 178).

Читайте также:

Ажиотажный спрос на лекарства от коронавируса в аптеках Иркутска спал – власти
3 декабря 2020
Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
3 декабря 2020

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 13 414,
  2. Ангарск – 3 329,
  3. Братск – 2 178,
  4. Иркутский район – 2 153,
  5. Усть-Кутский район – 1 970.

За последний день, как указано выше, заболели коронавирусом 280 человек – это новый рекорд второй волны эпидемии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2967)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании