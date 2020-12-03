Крупные вспышки коронавируса произошли за день в Ангарске и Иркутском районе

Регональный оперштаб обнародовал карту распространения коронавируса в регионе, согласно которой больше всех заболевших за последний день по данным на 3 декабря обнаружили в Иркутске, Ангарске и Иркутском районе.
Из 280 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 63 (всего 13 414),
- в Ангарске – 32 (всего 3 326),
- в Иркутском районе – 30 (всего 2 153),
- в Усть-Илимске – 28 (всего 1 609),
- в Братске – 20 (всего 2 178).
Читайте также:
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 13 414,
- Ангарск – 3 329,
- Братск – 2 178,
- Иркутский район – 2 153,
- Усть-Кутский район – 1 970.
За последний день, как указано выше, заболели коронавирусом 280 человек – это новый рекорд второй волны эпидемии.