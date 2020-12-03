ПСБ запустил новый онлайн-кредит "Без бумаг | Оборотный" для малого и среднего бизнеса

Декабрь для бизнеса - один из самых активных месяцев в году, и именно в это время у предпринимателей часто возникает потребность в оборотных средствах, сообщают в банке.

ПСБ предлагает удобный финансовый инструмент "Без бумаг | Оборотный", позволяющий буквально за день получить до 10 млн руб. Залог и поручители для такого кредита не требуются, а вернуть средства в полном объеме можно в любой момент.

Кредит "Без бумаг | Оборотный" можно оформить на любые цели, для заявки понадобится согласие на запрос в БКИ и Обороты компании. Получить кредит можно, не выходя из дома: предприниматели могут оформить его полностью онлайн на сайте ПСБ.

«Наш новый онлайн-кредит - хороший пример банковского продукта, дающий возможность быстро получить финансирование именно в тот момент, когда это необходимо бизнесу», - отметил Логунов Александр, региональный директор ОО «Иркутский» ПСБ.