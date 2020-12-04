Чат-бот Сбера разобрался в НСЖ и ИСЖ

Теперь он отвечает на вопросы по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) компании «Сбербанк страхование жизни», а при необходимости — соединяет с оператором, сообщают в пресс-службе Сбера.

Сервис находится на главной странице приложения во вкладке «Диалоги». Он может рассказать клиентам обо всех условиях программ НСЖ и ИСЖ, оформлении и расторжении договоров, оплате страховой премии, порядке действий при наступлении страхового случая или окончании действия договора.

– Осенью мы вывели программы накопительного и инвестиционного страхования жизни в СберБанк Онлайн и постепенно дополняем их различными сервисами. Клиенты банка теперь могут получить информацию о программах страхования не только у сотрудников отделений, но и у виртуального ассистента, который отвечает на вопросы круглосуточно. Вскоре мы встроим консультации по НСЖ и ИСЖ в семейство виртуальных ассистентов Сбера, – Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.

Что такое НСЖ и ИСЖ

НСЖ позволяет накопить необходимую сумму к определённому сроку на различные цели — оплату высшего образования ребёнка, покупку квартиры, пенсию или передачу капитала по наследству. При наступлении неблагоприятных событий компания произведёт страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.

ИСЖ подойдёт тем клиентам, которые готовы инвестировать на срок от 3 лет, заинтересованы в 100-процентной защите первоначальных вложений и понимают, что этот фактор ограничивает потенциальную доходность продукта. Клиент единовременно вкладывает всю сумму средств и выбирает стратегию инвестирования.

Преимущества

Специальный юридический статус обеспечивает неприкосновенность инвестированных денег при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ.

Налоговый вычет 13% (не более 15 600 рублей в год) от суммы взносов по договору при заключении договора на срок от 5 лет. Доступен ежегодно в течение всего срока действия полиса.