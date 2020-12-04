Сбербанк готов участвовать в госпрограмме по развитию индивидуального домостроения

Концепцию развития ИЖС по аналогии со строительством многоквартирных домов Сбербанк планирует разработать совместно с Минстроем РФ и Центоробанком. Об этом 3 декабря 2020 года на пресс-конференции заявил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.

– На рынке индивидуального жилищного строительства должен быть представлен готовый «коробочный» продукт – дом, коттедж или таунхаус – такой же, как квартира в МКД. Только такой продукт будет пользоваться популярностью у потребителя, станет драйвером рынка и приведёт к росту объёмов жилищного строительства, – считает Бессонов.

Он отметил, что просто выдача кредитов, даже льготных, на строительство частных домов, не решат проблему обеспечения россиян качественным жильём. В таком случае заёмщику придётся самому искать участок под застройку, искать подрядчика, заниматься инженерной и дорожной инфраструктурой.

Программа, которую Сбербанк намерен представить в 2021 году, по словам Бессонова, создаст цепочку, невидимую конечному потребителю, благодаря которой у него будет готовый объект со всей необходимой инфраструктурой и управляющей компанией и не будет строительных рисков. В том числе, за счёт того, что на комплексные проекты ИЖС распространят механизм финансирования по эскроу счетам.

Планируется также, что программа будет сопровождаться льготной ипотекой.

Кстати, по информации вице-президента Сбербанка в настоящее время из 80 млн кв м нового жилья, возводимого в России, более 40% приходится на ИЖС. Правда, часть этих домостроений регистрируется по дачной амнистии, и не факт, что они построены в 2020 году. По оценкам экспертов, доля новых частных домов примерно равна 26 млн квм.