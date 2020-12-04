Новый график движения пригородных поездов стартует в Приангарье

13 декабря с 5 часов утра по местному времени в Иркутской области и республике Бурятии вводится новый график движения пригородных поездов на 2020-2021 годы. При его разработке Байкальская пригородная пассажирская компания максимально учла пожелания пассажиров двух регионов.

Так, у жителей Иркутска появится возможность использовать железнодорожный транспорт как городскую электричку в связи с тем, что девять пригородных поездов начнут курсировать до станции Кая. Это особенно актуально в часы пиковой нагрузки на автомобильных дорогах областного центра.

В частности, до станции Кая будут продлены маршруты четырех пригородных поездов №№6114, 6102, 6304 и 6326, прибывающих с запада на вокзал Иркутск-Пассажирский.

Аналогичное продление маршрутов в черте города будет и у пригородного железнодорожного транспорта, следующего в обратном направлении. Пригородные поезда №№6117, 6103, 6303, 6319 и 6325 будут следовать не с вокзалов Иркутск-Пассажирский и Иркутск-Сортировочный, а также со станции Кая.

Напомним, что с 14 октября 2020 года таким образом продлили маршруты пригородных поездов № 6108 и №6321.

Всего в новом графике на 2020/2021 годы предусмотрено курсирование 73 пар поездов на 130 маршрутах.

Актуальную информацию о расписании и графике движения пригородных поездов можно получить на сайте www.bppk.tk.