Ангарчанку приговорили к 150 часам обязательных работ за долг в 3 млн рублей

Ангарский городской суд Иркутской области приговорил 57-летнюю местную жительницу к 150 часам обязательных работ за долг по кредитам в 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что женщина – индивидуальный предприниматель, деньги она задолжала юридическому лицу и еще в 2013 году по решению регионального Арбитражного суда должна была их вернуть. При этом гражданка уклонялась от уплаты, несмотря на то, что имела доход от двух организаций.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности».

«Вину в совершенном преступлении подсудимая не признала, указав, что не имела возможности исполнить решение арбитражного суда», – говорится в сообщении и отмечается, что ее доводы были опровергнуты. Доказано, что женщина намеренно не возвращала деньги.