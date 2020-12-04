Антона Красноштанова назначили на должность первого заместителя мэра Иркутска

Пресс-служба мэрии Иркутска сообщила, что экс-депутата заксобрания Приангарья Антона Красноштанова назначили на должность первого заместителя главы города Руслана Болотова.

«Первый заместитель мэра будет курировать работу комитетов по управлению округами: Правобережного, Октябрьского, Свердловского и Ленинского», – говорится в сообщении.

По информации мэрии, в 2006 году Красноштанов возглавил одно из подразделений ФСК «ДомСтрой», которая занимается строительством жилых домов, объектов социального назначения, активно развивает микрорайон Новое в Ново-Ленино. Далее работал коммерческим директором этой компании, заместителем генерального директора. До недавнего времени возглавлял данную финансово-строительную компанию.