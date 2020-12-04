Новости

Первая грузовая компания окажет помощь сотрудникам на фоне второй волны пандемии COVID-19

В начале декабря все работники, чей среднемесячный доход составляет ниже 120 тыс. рублей, получат единовременную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей на человека, сообщают в пресс-службе ПГК.

С учетом 14 филиалов, а также производственных площадок, расположенных по всей территории России, выплатами будет охвачено порядка 70% сотрудников компании. 

В марте этого года оператор одним из первых перевел большую часть работников на дистанционный режим работы. 

В соответствии с разработанной моделью управляемой удаленной структуры, состоящей из центрального аппарата компании и 14 филиалов в различных регионах России, был обеспечен доступ к программным продуктам и ресурсам, а также предоставлена компьютерная техника тем, у кого ее дома нет. 

Для специалистов, продолживших работать в офисах, внедрена система гибкого графика прибытия на работу. Во всех зданиях компании действует температурный контроль. В местах общего пользования установлены резервуары с антисептиками и дезинфицирующими средствами. Организовано регулярное бесплатное тестирование на COVID-19 методом ПЦР. 

Читайте также:

Поддельные справки об отсутствии коронавируса продавали в Иркутской области
4 декабря 2020
Усть-Илимск попал в ТОП-3 по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье
4 декабря 2020

В конце ноября о мерах поддержки работников также сообщила Группа НЛМК (основной акционер, как и у ПГК – Fletcher Group Holdings Limited). 46 тысяч российских сотрудников компании получили единовременную денежную выплату.  

Общая сумма выплат работникам ПГК и НЛМК составила 1,7 млрд рублей. 

Сюда не входят средства, направленные ранее на оказание помощи пенсионерам, медицинским учреждениям в регионах присутствия компаний, закупку медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования, которые используются для профилактики и лечения больных COVID-19. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2973)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании