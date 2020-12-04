Новую больницу во Втором Иркутске за 1,5 млрд рублей откроют к осени 2021 года

Правительство Иркутской области сообщило о запуске новой поликлиники во Втором Иркутске осенью 2021 года, строительство объекта обошлось региона в 1,5 миллиарда рублей, 665 миллионов из этой сумму потратили на медоборудование.

«Комплекс объектов здравоохранения во Втором Иркутске будет включать в себя детскую поликлинику на 400 посещений и женскую консультацию на 200 посещений в день. По контракту объект должен быть сдан в ноябре следующего года. Но я предложил передвинуть сроки на более ранние ввиду острой потребности населения в медицинском учреждении», – приводятся в сообщении слова губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Отмечается, что здание будет готово к 1 сентября.

Комплекс состоит из трех блоков. В восьмиэтажном здании расположится женская консультация, в двухэтажных и трехэтажных блоках – детская поликлиника. На 1 декабря завершены общестроительные работы по блокам №2, №3, закрыт тепловой контур этих объектов, выполнены все подземные коммуникации.