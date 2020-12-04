Представитель event-сферы Иркутска: мы пушечное мясо, которым решили пожертвовать

Предприниматель event-сферы Иркутска Ксения Пономорева на своей странице в Facebook рассказала об итогах открытой встречи представителей сферы организации культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных и массовых мероприятий Приангарья с властью.

Фото со страницы Ксении Пономаревой в соцсети Facebook

По ее словам, помимо бизнесменов, в переговорах поучаствовали уполномоченный по защите прав предпринимателей Приангарья Андрей Лабыгин, представители регионального Управления Роспотребнадзора Вячеслав Чубатюк, минэкономразвития Иркутской области Татьяна Макарычева и Янина Шабурова.

Предприниматели рассчитывали на открытый диалог и помощь со стороны присутствующих, однако, по словам автора поста, по итогу встречи стало ясно, что бизнесу ничем не могут помочь.

«Особо нас расстроило и, можно сказать, повергло в шок высказывание Вячеслава Олеговича, который прямым текстом заявил, что в такой тяжелый период надо чем-то жертвовать, что в военное время погибают военные, но это их профессия. Так и мы сейчас. В это тяжелое время мы будем пушечным мясом, которым можно пожертвовать. Нам нужно погибнуть, ведь профессию нашу мы выбирали сами, такой у нас исход. Слышали, товарищи музыканты? Режиссеры? Сценаристы? Специалисты по свето- звукотехнике? Артисты малых театров? Педагоги в сфере искусств? Руководители творческих коллективов? Нам сказали, что нами надо пожертвовать, нас всего по области 10 тысяч человек», – написала Ксения Пономарева.

Во время переговоров уполномоченный по защите прав предпринимателей Приангарья Андрей Лабыгин поддержал бизнесменов и отметил, что сейчас необходимо выявить очаги заболеваемости и понять, где конкретно люди заражаются коронавирусом. Поскольку при том, что event-сфера попала под ограничения, другие отрасли работают, хоть и с ограничениями – люди посещают кинотеатры, рестораны, работу, ездят в переполненном общественном транспорте, дети ходят в школы, а ведь в этих местах жители области не меньше, чем во время развлекательных мероприятий контактируют с другими людьми.

Представители event-сферы намерены отстаивать свои права и планируют обратиться к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, на чью поддержку сейчас рассчитывают.

«Я как предприниматель не жду пособий и не хожу с протянутой рукой, я выступаю за внесение корректировок в принятый указ об ограничительных мерах, как и мои коллеги в нашей индустрии. Мы все работаем и будем работать, мы за адекватные ограничительные меры, за диалог бизнеса и власти, за совместные решения. А те наши коллеги, кто вообще не может работать заслуживают поддержки от государства, на чем мы и будет настаивать, это сотни людей, оставшихся под конец года в очень тяжелом финансовом положении», – заявила предприниматель Ксения Пономарева.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Иркутской области ввели запрет на проведение корпоративов и массовых мероприятий. В кафе и ресторанах запрещено караоке, дискотеки. В регионе нельзя проводить тематические вечеринки, развлекательные программы, конкурсы, викторины и другие подобные мероприятия.