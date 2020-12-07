Дмитрий Шилов, «Совкомбанк»: «Когда ты чуть острее чувствуешь потребность клиента, гораздо легче выйти на взаимовыгодные условия сделки»

Существует стереотип, что «Совкомбанк» – банк для пенсионеров. Девять лет назад, действительно, банк был розничным, специализировался на работе с частными клиентами старшего возраста. Но сегодня это универсальный коммерческий банк, представляющий абсолютно всю продуктовую линейку как для розничных клиентов, так и для бизнеса. Услуги для корпоративных клиентов доступны теперь и в Иркутске: в ноябре на улице Байкальской, 104 открылся Региональный Центр обслуживания корпоративных клиентов. О том, с какими предложениями банк выходит на иркутский рынок и за счет чего планирует добиться успеха, порталу SIA.RU рассказали его руководители Дмитрий Шилов и Максим Швец.

Дмитрий Шилов, управляющий по Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальскому краю ПАО «Совкомбанк». Фото: А.Федоров

Корпоративное направление масштабируется по всей стране

Подразделение малого бизнеса, которое давно существует в Совкомбанке, удовлетворяет потребности клиентов малого и микробизнеса. Новое подразделение делает доступным в нашем регионе весь продуктовый ряд банка, нацеленный на предприятия с выручкой от 100 миллионов рублей в год, рассказал Дмитрий Шилов, управляющий по Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальскому краю ПАО «Совкомбанк».

– Развитие направления работы со средним и крупным бизнесом стартовало с момента объединения Совкомбанка с РосЕвробанком, который имел богатый опыт и высокий уровень экспертизы работы клиентами среднего и крупного бизнеса, – пояснил Дмитрий. – Начало данного объединения было положено еще в 2015 году, когда Совкомбанк впервые приобрел миноритарный пакет акций РосЕвробанка, и на протяжении нескольких лет постепенно увеличивал свою долю в капитале. В марте 2018 года акционеры обоих банков объявили об их слиянии. Капитал объединенного банка превысил 100 млрд рублей, активы составили около 1 трлн рублей.

На иркутском рынке бизнесу Совкомбанк может предложить полный спектр кредитных и депозитных, расчетно-кассовых, инвестиционно-банковских и платёжных услуг для всех клиентов, от индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций.

– Сейчас мы начали работать на активное привлечение клиентов, – рассказал Дмитрий Шилов. – Скажу больше – лично у меня есть опыт и управления, и развития бизнеса, поэтому я хорошо понимаю потребности корпоративных клиентов, их цели, задачи и требования. Когда ты чуть острее чувствуешь потребность клиента, гораздо легче выйти на взаимовыгодные условия сделки, – уверен Дмитрий.

Максим Швец, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами. Фото: А.Федоров

Клиентам нужно комплексное обслуживание

Корпоративное подразделение иркутского филиала «Совкомбанка» готово к индивидуальной работе с любыми потребностями бизнеса, начиная от сопровождения текущей деятельности и самоинкассации, и заканчивая структурированными сделками и валютным хеджированием. Понятно, что в первую очередь клиентов интересует финансирование на выгодных условиях, которых можно добиться пользуясь экосистемой продуктов банка, рассказал Максим Швец, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами.

– На текущий момент нашим клиентам доступно все, начиная РКО, заканчивая брокерским обслуживанием корпоративных клиентов. Естественно, в списке кредитных продуктов есть факторинг, лизинг, гарантии всех типов. К слову, в рейтинге Эксперт РА по итогам 2019 года «Совкомбанк» стал первым банком в стране по количеству выданных гарантий. Плюс у банка есть собственная площадка Fintenfer.ru для работы по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП и коммерческим закупкам.

Бизнес создан, чтобы зарабатывать

В финансировании важна скорость рассмотрения и индивидуальный подход к условиям сделки, уверен Дмитрий Шилов. «Совкомбанк» имеет мощную централизованную систему принятия решений с высоким уровнем экспертизы, что позволяет достаточно оперативно оценивать вероятность заключения сделки. Это неоспоримый плюс при выборе «Совкомбанка» как партнера.

– Бизнес создан для того, чтобы зарабатывать, а управление расходами – одна из ключевых задач каждой компании, поэтому стоимость привлечения средств, стоимость услуг имеют ключевые значения, – говорит Дмитрий Шилов. – Понятно, что рынок, на который мы заходим, уже сложился, тарифы и ставки очень похожи у всех банков, но мы всегда готовы рассмотреть нестандартные условия, мы готовы к диалогу. Уверен, есть масса компаний, которым мы можем предложить более выгодные условия чем у них есть сейчас. Наша задача найти эти компании и сделать им отличное предложение.

Не склонны зарабатывать на рисках

Для крупных компаний одним из ключевых факторов выбора банка является надежность, которую гарантирует банк. Далеко не случайно в 2020 году «Совкомбанк» вошел в перечень системно-значимых банков России.

– Что дает банку включение в список системно значимых? – Более пристальное внимание ЦБ за нашей деятельностью, – улыбается Дмитрий Шилов. – На самом деле, нас это, конечно, стимулирует еще более внимательно относиться к своим действиям и призывать к этому же наших клиентов. На сегодняшний день «Совкомбанк» работает с очень высоким запасом ликвидности. Признанная надежность банка подчеркивается высокими рейтингами.

Мы гордимся качеством своей системы принятия решений, которая держит высокую планку абсолютно по всем клиентам – от розницы до крупного бизнеса и позволяет не первый кризис проходить без существенных сложностей и потерь. Теперь нас отметил и Центробанк России, и такое публичное признание, конечно, добавляет плюсов к нашей репутации. Своих клиентов мы тоже призываем держать некоторый запас ликвидности сделки, потому что не склонны зарабатывать на рисках. Наша задача – подобрать клиенту такой продукт, который не только позволит ему получить позитивный экономический эффект, но и будет ему по силам.

Важны менеджеры, понимающие региональную специфику

Пандемия ускорила переход банков и их клиентов в онлайн, но это не повод отказываться от клиентских офисов, считают в «Совкомбанке». 23 ноября в Иркутске по адресу ул. Байкальская, 104 состоялось официальное открытие Центра обслуживания бизнеса.

– Если говорить про переход в онлайн, то у «Совкомбанка», конечно, есть инструменты, удовлетворяющие всем требованиям текущего времени, – говорит Дмитрий Шилов. – Однако, учитывая тот факт, что часть клиентов все же пользуются классическим вариантом общения – визитом в Банк, мы продолжаем открывать офисы в крупных городах. Региональные центры созданы исключительно для клиентов корпоративного блока – обслуживание клиентов иных сегментов на базе таких офисов не предусматривается.

В новом офисе, который работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, есть все необходимое для работы, – рассказал Максим Швец, – операционный зал, где можно решить вопрос по текущей деятельности, касса для клиентов, производящих инкассацию и снимающих наличные на корпоративные нужды, удобная переговорная комната и комната для подписания сделок. Банкомат и устройство самоинкассации тоже установлены в новом офисе. Сразу перед банком расположена просторная парковка.

Речь не идет о том, что первая встреча должна быть индивидуальной, – говорит Максим Швец, – это может быть общение по Skype, Zoom или в другом мессенджере, но мы хотим, чтобы каждый клиент знал, что за ним закреплен персональный менеджер, знающий его потребности, действующие продукты и понимающий специфику его бизнеса, к которому в любое время можно обратиться лично при возникновении вопросов, или просто заглянуть на чашечку кофе.