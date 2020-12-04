Врачи Минобороны РФ приехали в Иркутскую область для работы в ковидных госпиталях

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что врачи Минобороны РФ прибыли в Приангарье для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусом.

«Приангарье прибыла помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Из Санкт-Петербурга приехали и уже начали работу три бригады врачей Минобороны РФ. В каждой – терапевт, инфекционист и анестезиолог-реаниматолог», – сообщил глава региона.

Они работают в медцентрах в Шелехове, Тайшете и Братске. По мере необходимости медиков будут переводить в другие больницы.