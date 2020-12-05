Торговый центр на улице Рабочей загорелся ночью в Иркутске

ГУ МЧС России по региону сообщило, что ночью 5 декабря на улице Рабочей в Иркутске загорелся торговый центр.

О возгорании стало известно в 05.33 – в это время сработала система автоматического тушения. Одновременно на место инцидента отправились 24 сотрудника МЧС и семь машин.

«На момент прибытия огнеборцев из-под кровли здания шёл чёрный дым, внутри горели три павильона, наблюдалось сильное задымление», – отмечается в сообщение.

В 07.11 открытый огонь на площади 50 квадратных метров потушили. Сейчас ликвидируются последствия пожара. Пострадавших нет.