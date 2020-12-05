Благотворительная платформа PayZakat запустила мобильное приложение

Благотворительная платформа PayZakat запустила приложение для смартфонов. Android-версия уже доступна, а версия для iOS также появится в App Store в первой половине декабря, сообщают в пресс-службе Сбера.

Пользователи PayZakat могут пожертвовать средства в благотворительные фонды из разных регионов России, специализирующиеся на помощи детям-сиротам, лечении и реабилитации тяжелобольных, образовательных программах для детей из малообеспеченных семей. Сейчас в проекте представлено 8 аккредитованных фондов.

Приложение позволяет получать отчёты фондов об израсходованных средствах и рассчитывать размер закята — обязательного ежегодного налога для мусульман, который направляется на помощь нуждающимся.

В дальнейшем планируется трансформация PayZakat в информационную экосистему для мусульман. Пользователи смогут делиться информацией о пожертвованиях в соцсетях, приглашать друзей, получать новости на тему благотворительности. Появятся телеграм-канал PayZakat, самообучающийся чат-бот и раздел «Мечети мира» с онлайн-трансляциями молитв из основных соборных мечетей России.

— Большинство современных мусульман — активные пользователи интернета и гаджетов, поэтому мы предложили им благотворительную платформу PayZakat в удобном приложении. Теперь любой мусульманин может в несколько кликов рассчитать размер своего закята, перевести необходимую сумму на счёт благотворительного фонда и получить отчет об израсходованных средствах, — Бехнам Гурбан-Заде, генеральный директор ООО «ПэйЗакят».