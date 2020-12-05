Самоизоляцию из-за COVID-19 для людей старше 65 лет продлили в Приангарье до 17 января

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте о продлении режима самоизоляции для людей старше 65 лет на территории региона до 17 января из-за пандемии коронавируса.

«На заседании штаба было принято решение о продлении по 17 января действия режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Работающие жители региона этой возрастной категории по-прежнему могут оформить больничный лист», – отмечается в сообщении.

Самоизоляцию ввиду пандемии коронавируса на территории всей страны ввели весной 2020-го, в том числе в Иркутской области. В настоящее время подобный режим действует только для людей старше 65 лет.