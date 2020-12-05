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Роспотребнадзор: Наличие антител не всегда означает наличие иммунитета к коронавирусу

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Отличием повторного заражения от рецидива первичного заболевания COVID-19 является наличие выраженных различий в геномах штаммов вирусов, сообщает “Российская газета” со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

Для доказательства повторного заражения коронавирусом нового типа необходимо проводить исследование геномов выделенных вирусов, рассказал Михаил Лебедев. При этом эксперт подчеркнул, что даже наличие антител не всегда означает наличие иммунитета к коронавирусу. Он пояснил, что многие тесты определяют антитела, свидетельствующие о перенесенной инфекции. Однако для подтверждения иммунитета необходимо доказать наличие антител, обладающих защитной функцией.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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